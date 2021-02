Omicidio Romeo Bondanese, fermo per un minorenne (Di giovedì 18 febbraio 2021) Romeo Bondanese è stato brutalmente ucciso durante una rissa tra baby-gang nella serata di martedì, e sono ancora tanti i coni d’ombra sulla vicenda, a partire dal movente. Si pensa comunque a una lite per futili motivi. Intanto, è stato confermato stamattina il fermo di un coetaneo di Romeo, C.V, originario di Caserta. Insieme a Romeo, che ha perso la vita, è stato ferito gravemente il suo amico Osvaldo Vellozzi, che si trova tutt’ora ricoverato. Meno gravi, invece, altri due ragazzini, anche loro feriti. Le telecamere riprendono una rissa da decine di persone, risse molto comuni in quella zona, come ha denunciato ieri un insegnante del giovane, che frequentava l’Istituto Nautico: “Quella zona è ostaggio di baby-gang”, ha detto il docente. “Quanto accaduto a Formia è un fatto talmente grave ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)è stato brutalmente ucciso durante una rissa tra baby-gang nella serata di martedì, e sono ancora tanti i coni d’ombra sulla vicenda, a partire dal movente. Si pensa comunque a una lite per futili motivi. Intanto, è stato confermato stamattina ildi un coetaneo di, C.V, originario di Caserta. Insieme a, che ha perso la vita, è stato ferito gravemente il suo amico Osvaldo Vellozzi, che si trova tutt’ora ricoverato. Meno gravi, invece, altri due ragazzini, anche loro feriti. Le telecamere riprendono una rissa da decine di persone, risse molto comuni in quella zona, come ha denunciato ieri un insegnante del giovane, che frequentava l’Istituto Nautico: “Quella zona è ostaggio di baby-gang”, ha detto il docente. “Quanto accaduto a Formia è un fatto talmente grave ...

neXtquotidiano : Romeo Bondanese: il 17enne di Formia ucciso a coltellate per difendere gli amici - infoitinterno : Futili motivi dietro l'omicidio di Formia: Romeo ucciso con un fendente all'inguine durante una lite finita in riss… - dariocurcio5 : #18febbraio #Breaking_News su omicidio Romeo Bondanese #Formia. La vittima e l'altro ferito, Oreste Vellozzi, conos… - News_24it : FORMIA - L’omicidio di Romeo, gli amici pregano e depongono fiori. “Non dovevi morire così”. Da stanotte è un conti… - Today_it : Romeo Bondanese: il giallo dei soccorsi 'in ritardo' e l'agghiacciante assenza di un movente -