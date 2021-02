Milan Inter, Capello: «Che derby è senza pubblico?» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fabio Capello ha parlato così del derby in programma domenica prossima tra Milan e Inter a San Siro Intervenuto a sorpresa ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Fabio Capello ha così parlato del derby in programma domenica prossima tra Milan e Inter a San Siro: «senza pubblico non è un derby, a casa in tv che derby è? C’è una pressione enorme perché si giocano il titolo italiano, sarà una bella partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fabioha parlato così delin programma domenica prossima traa San Sirovenuto a sorpresa ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Fabioha così parlato delin programma domenica prossima traa San Siro: «non è un, a casa in tv cheè? C’è una pressione enorme perché si giocano il titolo italiano, sarà una bella partita». Leggi su Calcionews24.com

