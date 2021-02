"Metastasi". Renzi uguale cancro, sapete chi l'ha detto? Orrore Pd, Zingaretti muto (Di giovedì 18 febbraio 2021) "Metastasi Renziana". Ecco cos'è Matteo Renzi per qualcuno del Pd: un cancro. Carta, anzi social canta: Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del partito democratico, di fatto uno dei bracci destri operativi del segretario Nicola Zingaretti, si è reso protagonista di uno sfondone tanto clamoroso quanto rivelatore. Su Twitter, come sottolinea il Giornale, ha messo il cuoricino (per i non avvezzi, equivale al massimo apprezzamento al pensiero altrui) a una frase che recita: "E se dovessimo perdere qualche Metastasi Renziana, pazienza". Il tema è la nascita dell'integruppo parlamentare che riunirà Pd, Movimento 5 Stelle e LeU. Una sorta di laboratorio politico preliminare alla candidatura del premier uscente Giuseppe Conte come candidato del nuovo cartello ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) "ana". Ecco cos'è Matteoper qualcuno del Pd: un. Carta, anzi social canta: Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del partito democratico, di fatto uno dei bracci destri operativi del segretario Nicola, si è reso protagonista di uno sfondone tanto clamoroso quanto rivelatore. Su Twitter, come sottolinea il Giornale, ha messo il cuoricino (per i non avvezzi, equivale al massimo apprezzamento al pensiero altrui) a una frase che recita: "E se dovessimo perdere qualcheana, pazienza". Il tema è la nascita dell'integruppo parlamentare che riunirà Pd, Movimento 5 Stelle e LeU. Una sorta di laboratorio politico preliminare alla candidatura del premier uscente Giuseppe Conte come candidato del nuovo cartello ...

