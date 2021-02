M5s | rischio scissione | 15 ‘no’ a Draghi | numeri sufficienti per costituire gruppo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – Sono almeno 15 i senatori M5s che hanno votato no alla fiducia al governo Draghi. Si tratta di Granato M5s, Gianuzzi M5s, Lamura M5s, Lanutti M5s, Lezzi M5s, Mantero M5s, Mininno M5s, Moronese M5s, Morra M5s, Ortis M5s, Abate M5s, Angrisani M5s, Corrado M5s, Crucioli M5s, Di Nitto M5s. Secondo il regolamento del Senato, che prevede 10 senatori per la costituzione del gruppo parlamentare, i dissidenti M5s possono costituire una compagine a se’ stante. Devono pero’ risolvere il problema del collegamento col simbolo elettorale. Sono risultati assenti alla votazione inoltre Garutti, Nocerino, Vanin, Auddino, Botto e Dessi’. Nel misto hanno votato contro Fattori, Giarrusso, Nugnes, Ciampolillo, Martelli. Mentre Drago si e’ astenuta.

A sinistra il Pd vive l'incognita della tenuta delcostretto ad appoggiare un governo guidato ... Salvini vive con terrore ildi essere scavalcato dalla Meloni alla quale ieri Draghi ha ...... i sì sofferti di diversi senatori pentastellati e la prevista 'pattuglia' dei dissidentiche ... tutto lo spettacolo dal vivo e l'arte in generale', un comparto che va sostenuto 'perché il...BOLZANO. Il Senato accorda la fiducia al governo Draghi con 262 voti a favore, 40 contrari e due astenuti. A votare contro il governo Draghi sono stati 15 senatori del M5s, mentre 8 sono assenti e non ...Le priorità indicate dal premier: transizione verso uno sviluppo ambientale sostenibile, protezione del lavoro, scegliendo quali attività garantire e quali accompagnare al cambiamento. Riforme fiscali ...