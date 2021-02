LIVE Djokovic-Karatsev 6-3 4-1, Australian Open in DIRETTA: il serbo avanti di due break (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sul nastro la risposta di Djokovic sul servizio del russo. 0-15 Che spettacolo!!!! Karatsev gioca una palla corta, il serbo lo beffa con una volée strettissima ad incrociare. 5-1 Djokovic ha preso il sopravvento in questo set. 40-0 Ennesimo servizio vincente del serbo. 30-0 Seconda molto lavorata che mette in difficoltà Karatsev. 15-0 Djokovic comanda lo scambio col dritto, Karatsev non riesce a difendersi. 4-1 break Djokovic!!!!!!! Il serbo allunga e si avvicina alla conquista del secondo set. 0-40 Bolide lungolinea di Djokovic!!! Karatsev in grande difficoltà in questa fase. Tre ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Sul nastro la risposta disul servizio del russo. 0-15 Che spettacolo!!!!gioca una palla corta, illo beffa con una volée strettissima ad incrociare. 5-1ha preso il sopravvento in questo set. 40-0 Ennesimo servizio vincente del. 30-0 Seconda molto lavorata che mette in difficoltà. 15-0comanda lo scambio col dritto,non riesce a difendersi. 4-1!!!!!!! Ilallunga e si avvicina alla conquista del secondo set. 0-40 Bolide lungolinea di!!!in grande difficoltà in questa fase. Tre ...

HadziStancic : RT @Eurosport_IT: Riscaldamento completato per Novak Djokovic, tra poco si scende in campo per un posto in finale ???????? ?? Segui LIVE la sfi… - Eurosport_IT : Riscaldamento completato per Novak Djokovic, tra poco si scende in campo per un posto in finale ???????? ?? Segui LIVE… - sportface2016 : #AusOpen LIVE - Djokovic-Karatsev, semifinale degli Australian Open maschili 2021. Segui gli aggiornamenti a part… - zazoomblog : LIVE Djokovic-Karatsev Australian Open in DIRETTA: il russo sogna di proseguire la favola - #Djokovic-Karatsev… - Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: Chi conquisterà la finale? ?? ?? Djokovic ?? Karatsev ?? Medvedev ?? Tsitispas Le semifinali degli Australian Open sono LI… -