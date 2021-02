Lentezza yogica | fermarsi tra vita e ribellione

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Un’ape che si posa sul fiore. Un insetto che che passeggia tra i fili d’erba. Come se questi rappresentassero per lui un bosco dagli arbusti maestosi. Alcune foglie mosse dal vento. Quanto spesso ci fermiamo a notare questi dettagli? La realtà è che non lo facciamo quasi mai. Poiché si tende a considerare la