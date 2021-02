“L’America è stata scoperta nel…”: gaffe a la Pupa e il Secchione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘La Pupa e il Secchione’ è arrivata alla semifinale. Ma ecco che nella trasmissione in onda su Italia 1 non mancano le gaffe e gli errori. Oggi su Italia è la serata della semifinale de ‘La Pupa e il Secchione‘. Ovviamente e inevitabilmente è tantissima l’attesa per un programma che ha sempre fatto discutere e Leggi su youmovies (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘Lae il’ è arrivata alla semifinale. Ma ecco che nella trasmissione in onda su Italia 1 non mancano lee gli errori. Oggi su Italia è la serata della semifinale de ‘Lae il‘. Ovviamente e inevitabilmente è tantissima l’attesa per un programma che ha sempre fatto discutere e

luigidimaio : Dopo 21 anni di detenzione in America, la cosa che più mi ha colpito di Chico è stata l’energia che ha conservato.… - ffrraaa : MIRYEA HA DETTO CHE L'AMERICA È STATA SCOPERTA NEL 1918 IPSE DIXIT ORA CAMBIAMO I LIBRI DI STORIA SU VELOCI #lapupaeilsecchione - callmeevasanta : L’America è stata scoperta nel 1918 #lapupaeilsecchione #lapupaeilsecchioneeviceversa - vitogiannini90 : L’America è stata scoperta nel 1918..#lapupaeilsecchione - IRONL0KI : comunque parliamo tanto di team iron man o team captain america in civil war quando in realtà l’unica cosa verament… -

Ultime Notizie dalla rete : L’America stata Sono scomparsi i bucatini: un «pasta-gate» appassiona l’America Corriere della Sera