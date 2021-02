Granada - Napoli 2 - 0: due gol in due minuti e gli spagnoli si aggiudicano il primo round (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il match termina con la vittoria degli spagnoli. Il Napoli non entra mai in gara e nel primo tempo subisce due gol rapidi: al 19' arriva il primo di Herrera e al 21' il secondo di Kenedy. La partita ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il match termina con la vittoria degli. Ilnon entra mai in gara e neltempo subisce due gol rapidi: al 19' arriva ildi Herrera e al 21' il secondo di Kenedy. La partita ...

