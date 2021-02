Governo | Zingaretti | ' Salvini? leader forte delle sue idee ma ora coerenza' **

petergomezblog : Governo, incontro tra Zingaretti e Salvini. Il leader leghista: “Abbiamo parlato di lavoro e blocco dei licenziamen… - Rinaldi_euro : Donne e disabili, Zingaretti choc. E Salvini ha azzeccato la mossa - - riotta : Lista ministri #Draghi ritarda perché Pd Lega FI Grillo sono ancora incerti su numeri e calibri da candidare. Il P… - fanpage : Zingaretti: 'Alleanza vincente per il PD' - castell32082033 : RT @Mosquitas77: No, non si può sentire Zingaretti dire che il suo partito è l’unico che ha in tutti gli organismi le parità di genere. L’… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Zingaretti

Invece di pensare a come spartirsi le ultime poltrone vacanti nella Raggi edovrebbero fare mea culpa e dire ai romani che in questi quattro anni di coabitazione come sindaco di ...... tra cui ci sono anche io, che ieri non hanno dato la fiducia alDraghi. Ho preso la ... Fratoianni invitae il M5S a costruire l'alleanza per le amministrative: "Lavoriamo da domani" ...Per la prima volta il neo governo Draghi esce allo scoperto e annuncia la possibilità che il blocco dei licenziamenti, in scadenza il 31 marzo, possa essere prorogato. Ma in che modo e per quanto temp ...Le parole più apprezzate dal segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, del discorso del presidente del Consiglio, Mario ...