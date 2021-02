**Governo: Salvini, 'a Draghi va la mia stima e la mia lealtà'** (Di giovedì 18 febbraio 2021) Catania, 18 feb, (Adnkronos) - “Abbiamo messo l'interesse del Paese prima dell'interesse del partito. Il Presidente Draghi, a cui va la mia stima e la mia lealtà, ha deciso di incaricarci direttamente, di seguire alcune partite importanti come lo sviluppo economico, il turismo e la disabilità – tutte partite che anche in Sicilia avranno un ruolo fondamentale, quindi sono contento”. Lo ha detto Matteo Salvini a Catania alla vigilia del processo Gregoretti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Catania, 18 feb, (Adnkronos) - “Abbiamo messo l'interesse del Paese prima dell'interesse del partito. Il Presidente, a cui va la miae la mia, ha deciso di incaricarci direttamente, di seguire alcune partite importanti come lo sviluppo economico, il turismo e la disabilità – tutte partite che anche in Sicilia avranno un ruolo fondamentale, quindi sono contento”. Lo ha detto Matteoa Catania alla vigilia del processo Gregoretti.

