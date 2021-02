Francesco Totti devastato dalla notizia, morto Mimmo Proto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Davvero una brutta notizia per Francesco Totti: è morto Mimmo, una persona per lui molto imporante legata alla sua storia. Una notizia devastante per l’amatissimo ex calciatore stella dell’AS Roma Francesco Totti, che ha dovuto fare i conti con la tragica morte di una persona a lui molto vicina e che ha un forte legame L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Davvero una bruttaper: è, una persona per lui molto imporante legata alla sua storia. Unadevastante per l’amatissimo ex calciatore stella dell’AS Roma, che ha dovuto fare i conti con la tragica morte di una persona a lui molto vicina e che ha un forte legame L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Reggina_1914 : ?? “Incontrare Francesco è stata una grande emozione. Un meeting conoscitivo per mettere le basi ad una possibile co… - SkyItalia : La storia dell’uomo dietro al campione. #SperavoDeMorìPrima – La serie su Francesco @Totti, dal 19 marzo su Sky Atl… - vladimirmaccari : RT @Reggina_1914: ?? “Incontrare Francesco è stata una grande emozione. Un meeting conoscitivo per mettere le basi ad una possibile collabor… - romanistaa_ : RT @ClassicCalcio: Alessandro Nesta, Lazio & Francesco Totti, Roma, 1999/00. - dolce_e_viola : RT @Reggina_1914: ?? “Incontrare Francesco è stata una grande emozione. Un meeting conoscitivo per mettere le basi ad una possibile collabor… -