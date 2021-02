Extraliscio a Sanremo 2021, Moreno il Biondo ha il Covid: e adesso che succede? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mancano ormai pochi giorni alla partenza del Festival di Sanremo 2021. Il debutto all’Ariston sarà il 2 marzo e sicuramente questo Festival non sarà come gli altri per via del Coronavirus. Ieri sono iniziate le prove al Teatro Ariston e tutti gli artisti si sono dovuti sottoporre ad un tampone rapido prima di fare il loro ingresso. Un tampone è risultato positivo. Si tratta di Moreno il Biondo (Moreno Conficconi) membro degli Extraliscio. La band è in gara a Sanremo con il brano Bianca luce nera insieme a Davide Toffolo. La loro partecipazione adesso è a rischio? Vi spieghiamo cosa succederà ora. Non è stato facile pensare al regolamento in questi casi e a tutto quello che dovrebbe succedere, anche per le altre persone ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mancano ormai pochi giorni alla partenza del Festival di. Il debutto all’Ariston sarà il 2 marzo e sicuramente questo Festival non sarà come gli altri per via del Coronavirus. Ieri sono iniziate le prove al Teatro Ariston e tutti gli artisti si sono dovuti sottoporre ad un tampone rapido prima di fare il loro ingresso. Un tampone è risultato positivo. Si tratta diilConficconi) membro degli. La band è in gara acon il brano Bianca luce nera insieme a Davide Toffolo. La loro partecipazioneè a rischio? Vi spieghiamo cosarà ora. Non è stato facile pensare al regolamento in questi casi e a tutto quello che dovrebbere, anche per le altre persone ...

