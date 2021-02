Enel mette in esercizio ampliamento da 133 MW di capacità solare in Brasile (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Enel Green Power Brasil Participacoes, controllata brasiliana del Gruppo Enel per le rinnovabili, ha avviato le operazioni commerciali per l’espansione da 133 MW dell’impianto fotovoltaico di Sao Goncalo, il più grande impianto del suo genere in Sudamerica. La costruzione della nuova sezione ha comportato un investimento di circa 422 milioni di real brasiliani, pari a circa 100 milioni di euro. “L’entrata in esercizio della prima espansione dell’innovativo parco solare di Sao Goncalo rappresenta per Enel un importante passo avanti in Brasile, rafforzando la nostra posizione di leadership nel mercato della generazione di energia solare del Paese”, ha dichiarato Salvatore Bernabei, Ceo di Enel Green Power e Responsabile della business line ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) –Green Power Brasil Participacoes, controllata brasiliana del Gruppoper le rinnovabili, ha avviato le operazioni commerciali per l’espansione da 133 MW dell’impianto fotovoltaico di Sao Goncalo, il più grande impianto del suo genere in Sudamerica. La costruzione della nuova sezione ha comportato un investimento di circa 422 milioni di real brasiliani, pari a circa 100 milioni di euro. “L’entrata indella prima espansione dell’innovativo parcodi Sao Goncalo rappresenta perun importante passo avanti in, rafforzando la nostra posizione di leadership nel mercato della generazione di energiadel Paese”, ha dichiarato Salvatore Bernabei, Ceo diGreen Power e Responsabile della business line ...

