Dayane Mello rivolge nuove accuse a Rosalinda e fa una confessione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le accuse di Dayane Mello È tarda notte e il Late Show si è da poco concluso. Dayane Mello è andata a rivedere i foglietti con i vari tweet dei fan e ha notato come tutti, ultimamente stiano utilizzando l’hashtag #exrosMello. La modella brasiliana ha facilmente intuito, dopo l’aereo volato nei giorni scorsi sopra la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 18 febbraio 2021) LediÈ tarda notte e il Late Show si è da poco concluso.è andata a rivedere i foglietti con i vari tweet dei fan e ha notato come tutti, ultimamente stiano utilizzando l’hashtag #exros. La modella brasiliana ha facilmente intuito, dopo l’aereo volato nei giorni scorsi sopra la L'articolo proviene da Novella 2000.

domeniconaso : La cattiveria di Dayane Mello mi fa orrore. #gfvip - hakseng04 : Buongiorno to Sofia and Dayane Mello only!! ???? #dmvip #exrosmello #daylia - Chiara07677762 : RT @RoJuventina: Io so già che SDG dopo l'aereo 'girls don't want boys, girls want Dayane Mello' dirà si ma come sorelle! #exrosmello - drunkreality : RT @blogtivvu: Dayane Mello ha vissuto una storia d’amore con Rosalinda Cannavò: l’ammissione passa (quasi) inosservata – VIDEO #GFVip #Ros… - _no__one_else_ : Domani avremo la conferma di vivere in un paese dove siamo completamente invisibili Tutti se ne sono accorti, ma il… -