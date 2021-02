D’Amato: dai dati Lazio dovrebbe rimanere giallo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – “Dai dati in nostro possesso del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanita’, il Lazio dovrebbe rimanere in zona gialla con un valore RT a 0.95”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “C’e’ una riduzione del numero dei nuovi focolai, una riduzione del tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di quelli in area medica entrambi al di sotto delle soglie di allerta”, spiega D’Amato. “Inoltre vi e’ una riduzione dell’incidenza per 100mila abitanti. Come sempre diciamo, i colori non sono un concorso a premi, ma il frutto del rispetto da parte dei cittadini delle regole di prevenzione. La zona gialla non e’ mai un disco verde o un tana libera tutti, anzi aumenta la responsabilita’ e il rigore. Ovviamente ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – “Daiin nostro possesso del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanita’, ilin zona gialla con un valore RT a 0.95”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione, Alessio. “C’e’ una riduzione del numero dei nuovi focolai, una riduzione del tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di quelli in area medica entrambi al di sotto delle soglie di allerta”, spiega. “Inoltre vi e’ una riduzione dell’incidenza per 100mila abitanti. Come sempre diciamo, i colori non sono un concorso a premi, ma il frutto del rispetto da parte dei cittadini delle regole di prevenzione. La zona gialla non e’ mai un disco verde o un tana libera tutti, anzi aumenta la responsabilita’ e il rigore. Ovviamente ...

