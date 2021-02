Cortina 2021, Lara Gut Behrami si prende l'oro anche nel gigante (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci alpino – Il trionfo di Lara Gut Behrami dimostra che vincono le leonesse. Vince la grinta, vince chi osa, vince chi sogna. Sono tantissime le storie dietro al podio del gigante femminile dove si issa d’imperio Lara Gut Behrami su Mikaela Shiffrin, seconda a soli 2/100, e Katharina Liensberger (+9/100), che alle medaglie ha preso gusto, dopo l’oro in condominio nel pasticciaccio di quel parallelo vinto insieme a Marta Bassino. Purtroppo sono storie non azzurre: dopo l’uscita di Federica Brignone nella prima manche, anche Bax affonda nelle pieghe delle Tofane. Azzurro stinto Neve morbida, linee ardite le sue, ma non quanto basta per andare oltre un tredicesimo posto ad oltre 2”. Per Bassino questa è la ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 18 febbraio 2021), Mondiali di sci alpino – Il trionfo diGutdimostra che vincono le leonesse. Vince la grinta, vince chi osa, vince chi sogna. Sono tantissime le storie dietro al podio delfemminile dove si issa d’imperioGutsu Mikaela Shiffrin, seconda a soli 2/100, e Katharina Liensberger (+9/100), che alle medaglie ha preso gusto, dopo l’oro in condominio nel pasticciaccio di quel parallelo vinto insieme a Marta Bassino. Purtroppo sono storie non azzurre: dopo l’uscita di Federica Brignone nella prima mBax affonda nelle pieghe delle Tofane. Azzurro stinto Neve morbida, linee ardite le sue, ma non quanto basta per andare oltre un tredicesimo posto ad oltre 2”. Per Bassino questa è la ...

