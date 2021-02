Challenger Biella 2 2021: Lorenzo Musetti avanza ai quarti di finale, sconfitto Lucas Lacko. Ora Gulbis (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lorenzo Musetti porta a casa l’ingresso ai quarti di finale del Challenger di Biella 2. Il toscano classe 2002 sconfigge l’esperto slovacco Lukas Lacko con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 22 minuti nel match d’apertura odierno al PalaPajetta. Il prossimo ostacolo è quello rappresentato da un pezzo significativo di tennis degli ultimi 13 anni: il lettone Ernests Gulbis, che nel 2014 è stato numero 10 del mondo, ma attualmente occupa il 187° posto nel ranking ATP. Ai quarti, in chiave italiana, c’è già Andreas Seppi (possibile un derby in semifinale), mentre più tardi ci proveranno Thomas Fabbiano e Federico Gaio (che però è atteso dallo spagnolo quasi top 50 Alejandro Davidovich Fokina). Il primo set si rivela ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021)porta a casa l’ingresso aidideldi2. Il toscano classe 2002 sconfigge l’esperto slovacco Lukascon il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 22 minuti nel match d’apertura odierno al PalaPajetta. Il prossimo ostacolo è quello rappresentato da un pezzo significativo di tennis degli ultimi 13 anni: il lettone Ernests, che nel 2014 è stato numero 10 del mondo, ma attualmente occupa il 187° posto nel ranking ATP. Ai, in chiave italiana, c’è già Andreas Seppi (possibile un derby in semi), mentre più tardi ci proveranno Thomas Fabbiano e Federico Gaio (che però è atteso dallo spagnolo quasi top 50 Alejandro Davidovich Fokina). Il primo set si rivela ...

