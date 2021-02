Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,15%) (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Borsa di Tokyo apre la seduta in leggero rialzo, in scia all'aggiornamento del record dell'indice Dow Jones e con gli investitori che guardano alla riapertura dei mercati azionari cinesi dopo il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladiapre la seduta in leggero, in scia all'aggiornamento del record dell'indice Dow Jones e con gli investitori che guardano alla ridei mercati azionari cinesi dopo il ...

