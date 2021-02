Augello | dalla Lazio alla… Lazio | “La mia partita più bella con la Sampdoria Il gol imprendibile ma più gratificante l’assit a Quagliarella…”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Interessante intervista rilasciata dal terzino sinistro dellaTommasoai microfoni di Repubblica. Il laterale blucerchiato ha commentato la stagione fin qui disputata sia a livello personale che di squadra. A margine della gara del weekend con la, impossibile non partiresfida dell'andata dove la squadra di Ranieri si era imposta con un netto 3-0 che ha portato anche la sua firma con un gol e un assist: "È stata una giornata bellissima, la piùin blucerchiato. Vincere 3-0 contro una grande come la, è statoed indimenticabile. Questa che viene, però sarà un’altra".E ancora sul gol segnato e sull'assist servito a Quagliarella: "Prima del corner, eravamo ...

Da una parte c'è la squadra capitolina che vienesconfitta esterna contro l'Inter, dopo sei ... reparto arretrato formato da Bereszynski esulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a ......complessive dei blucerchiati racconta che fatti salvi due casi limite come Audero e... Domenica scorsa è toccato all'italiano partirepanchina, in precedenza al ceco. La gestione di Silva ...Augello è il giocatore più impiegato dalla Sampdoria: in un'intervista ha parlato delle voci sul passaggio alla Lazio nella scorsa sessione di calciomercato ...23esimo turno di Serie A, la Lazio ospita la Sampdoria: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.