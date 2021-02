Attentato a Liotti | arrestato un 33enne di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sviluppi per l’agguanto avvenuto adai danni di Francesco. La squadra mobile della questura dihaDanilo Volzone, 33 enne pregiudicato del capoluogo, in esecuzione di un’ordinanza cautelare della DDA di Napoli. L’accusa è di tentato omicidio aggravata dal metodo mafioso. I fatti risalgono allo scorso agosto in pieno giorno a poche centinaia di metri dalla Questura. Ilè difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Claudio Mauriello L'articolo proviene da Anteprima24.it.