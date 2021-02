AstraZeneca: “Vaccino efficace al 100 per cento contro i casi gravi” (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’efficacia del Vaccino AstraZeneca è al 100 per cento contro i casi gravi. A dirlo è Pietro Di Lorenzo, presidente dell’Irbm. ROMA – L’efficacia del Vaccino AstraZeneca è al 100% contro i casi gravi. A dirlo è Pietro Di Lorenzo, presidente dell’Irbm, ai microfoni dell’Ansa: “Il preprint consegnato a The Lancet di uno studio su 10.290 persone in Inghilterra e 10.300 in Brasile con età dai 18 anni in su e quindi comprensiva degli anziani anche con patologie gravi come diabete, obesità, insufficienze respiratorie e problemi cardiovascolari, chiarisce senza dubbio che l’efficacia per contrastare la malattia grave è del 100%. Ciò significa che la totalità dei vaccinati non rischia più ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’efficacia delè al 100 per. A dirlo è Pietro Di Lorenzo, presidente dell’Irbm. ROMA – L’efficacia delè al 100%. A dirlo è Pietro Di Lorenzo, presidente dell’Irbm, ai microfoni dell’Ansa: “Il preprint consegnato a The Lancet di uno studio su 10.290 persone in Inghilterra e 10.300 in Brasile con età dai 18 anni in su e quindi comprensiva degli anziani anche con patologiecome diabete, obesità, insufficienze respiratorie e problemi cardiovascolari, chiarisce senza dubbio che l’efficacia per contrastare la malattia grave è del 100%. Ciò significa che la totalità dei vaccinati non rischia più ...

