Zingaretti | vaccino | grazie a operatori e volontari per servizio

Roma – "Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari, tantissimi giovani, dei centri vaccinali e del servizio sanitario del Lazio per l'eccellente qualita' del servizio che stiamo offrendo. Un grande sforzo organizzativo che sta portando frutti importanti." "In questi giorni continuano ad arrivare migliaia di messaggi di sostegno che sono destinati alla squadra che abbiamo messo in piedi e prima di tutto agli operatori, ai volontari a tutte e tutti coloro che stanno collaborando e che lavorano senza sosta con passione ed abnegazione." "Questa mattina il Prefetto di Roma Piantedosi ha voluto visitare il centro vaccinale di Fiumicino complimentandosi per l'organizzazione; nel pomeriggio il giudice emerito della Corte Costituzionale Professor Cassese ha elogiato l'efficienza del ...

