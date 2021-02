WandaVision: a che punto siamo? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le avventure di Wanda e Visione continuano ad essere sorprendenti ma incredibilmente misteriose e complicate. WandaVision si sta rivelando di episodio in episodio un prodotto sempre più narrativamente completo e capace di suscitare sorpresa nello spettatore. Approfondire due personaggi “secondari” ha dato modo al pubblico di comprendere il percorso che il Marvel Cinematic Universe, sotto la sapiente guida di Kevin Feige, ha intenzione di percorrere. Due puntate che probabilmente rappresentano lo snodo più significativo della serie, sia per i personaggi introdotti che per la capacità di alternare la narrazione. Non abbiamo più un racconto esclusivamente interno a Westview o esterno alla cittadina. I punti di vista si alternano, raccontando una storia che risulta essere sempre più misteriosa e sfaccettata. Le vicende si intrecciano creando nello spettatore una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le avventure di Wanda e Visione continuano ad essere sorprendenti ma incredibilmente misteriose e complicate.si sta rivelando di episodio in episodio un prodotto sempre più narrativamente completo e capace di suscitare sorpresa nello spettatore. Approfondire due personaggi “secondari” ha dato modo al pubblico di comprendere il percorso che il Marvel Cinematic Universe, sotto la sapiente guida di Kevin Feige, ha intenzione di percorrere. Due puntate che probabilmente rappresentano lo snodo più significativo della serie, sia per i personaggi introdotti che per la capacità di alternare la narrazione. Non abbiamo più un racconto esclusivamente interno a Westview o esterno alla cittadina. I punti di vista si alternano, raccontando una storia che risulta essere sempre più misteriosa e sfaccettata. Le vicende si intrecciano creando nello spettatore una ...

