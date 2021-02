Turris-Palermo, ora serve continuità: la ricetta di Boscaglia per battere i campani (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Palermo cerca il bis.Alle ore 15.00, allo Stadio "Amerigo Liguori", i rosanero sfideranno la Turris per la gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la sesta del girone di ritorno. Dopo la meritata ed importante vittoria conquistata lo scorso weekend contro il Bisceglie, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di ritrovare quella continuità fin qui mancata.Un faccia a faccia tra due formazioni in continua lotta per guadagnarsi un posto per partecipare ai playoff: “Sappiamo che con una sconfitta rischi di andare fuori dai playoff e con una vittoria puoi fare un passo avanti. I tre punti sarebbero ossigeno puro, dobbiamo concentrare tutte le nostre energie alla partita di domani e poi parleremo delle altre. Dobbiamo avere la consapevolezza di voler fare risultato e portare a casa i ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilcerca il bis.Alle ore 15.00, allo Stadio "Amerigo Liguori", i rosanero sfideranno laper la gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la sesta del girone di ritorno. Dopo la meritata ed importante vittoria conquistata lo scorso weekend contro il Bisceglie, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di ritrovare quellafin qui mancata.Un faccia a faccia tra due formazioni in continua lotta per guadagnarsi un posto per partecipare ai playoff: “Sappiamo che con una sconfitta rischi di andare fuori dai playoff e con una vittoria puoi fare un passo avanti. I tre punti sarebbero ossigeno puro, dobbiamo concentrare tutte le nostre energie alla partita di domani e poi parleremo delle altre. Dobbiamo avere la consapevolezza di voler fare risultato e portare a casa i ...

WiAnselmo : Turris-#Palermo, ora serve continuità: la ricetta di Boscaglia per battere i campani - Mediagol : Turris-#Palermo, ora serve continuità: la ricetta di Boscaglia per battere i campani - ForzaPalermoIT : #Fabiano: «Il #Palermo vedrà una #Turris cattiva e agguerrita» #TurrisPalermo #palermoFC #Palermocalcio #SerieC… - ILOVEPACALCIO : Così in campo. La probabile formazione del #Palermo nella sfida contro la #Turris - ILOVEPACALCIO : #Boscaglia «I tre punti con la #Turris sarebbero ossigeno per il #Palermo» -