Turris-Palermo 1-1: Lucca plana in zona playoff, Romano firma il pari ad un passo dall’intervallo. Commento primo tempo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Trasferta insidiosa in terra campana contro la Turris per la formazione rosanero reduce dal successo interno ai danni del Bisceglie. Boscaglia cerca di coniare un undici equilibrato e competitivo nonostante le numerose assenze in casa rosanero.Il centrocampo è il reparto in cui si concentrano le principali defezioni: out Luperiui per squalifica, Odjer per problemi fisici e Santana, ormai versione mezzala, tenuto a riposo dopo l'ottima ma dispendiosa performance contro i pugliesi nel turno precedente. Boscaglia conferma la tendenza evidenziata nelle ultime uscite, esplorando in profondità tutte le risorse a disposizione nella sua rosa. 4-3-3 con Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello confermati esterni bassi, Palazzi e Somma centrali difensivi. De Rose playmaker e schermo davanti la retroguardia, Martin e Broh nel ruolo di intermedi, tridente offensivo composto da ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Trasferta insidiosa in terra campana contro laper la formazione rosanero reduce dal successo interno ai danni del Bisceglie. Boscaglia cerca di coniare un undici equilibrato e competitivo nonostante le numerose assenze in casa rosanero.Il centrocampo è il reparto in cui si concentrano le principali defezioni: out Luperiui per squalifica, Odjer per problemi fisici e Santana, ormai versione mezzala, tenuto a riposo dopo l'ottima ma dispendiosa performance contro i pugliesi nel turno precedente. Boscaglia conferma la tendenza evidenziata nelle ultime uscite, esplorando in profondità tutte le risorse a disposizione nella sua rosa. 4-3-3 con Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello confermati esterni bassi, Palazzi e Somma centrali difensivi. De Rose playmaker e schermo davanti la retroguardia, Martin e Broh nel ruolo di intermedi, tridente offensivo composto da ...

