SBK Ten Kate 2021 | il team olandese sarà in griglia?

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) TenRacing, avrà due moto nel WorldSSP guidate da Dominique Aegerter e Galang Hendra Pratama, ma sta cercando anche di essere ugualmente presente nel mondiale SBK, nonostante i problemi di budget. I nomi dei piloti in lizza per la prossima stagione sono numerosi, da Tati Mercado a Sandro Cortese, passando per Bradley Smith. Cortese e Mercado in cerca di una moto, Smith appena liberato da Aprilia in MotoGP Il rinvio del round di Assen a luglio, offre tempo alTenRacing per trovare il giusto pilota e tornare così immediatamente nel mondiale SBK. Il, al momento è iscritto nel WorldSSP, dove punta a vincere il titolo, ma non nel WorldSBK a causa di problemi di budget. Infatti al momento le uniche due moto disponibili ...

Ultime Notizie dalla rete : SBK Ten

Metropolitan Magazine

The new (provisional) 2021calendar Translated by Heather Watson WorldSBK, paddock rumours: Bradley Smith withKateAnd we hope to be proved wrong in this case, but for now it's looking as if thecalendar is ... Translated by Heather Watson WorldSBK, paddock rumours: Bradley Smith withKateSBK: "Nel 98' voleva smettere, ma io avevo capito che in famiglia comandava sua moglie e con lei andavo d'accordo. Vi racconto Cadalora sulla Ducati e la storia dei 'tubini'" ...È stata ufficializzata la lista degli iscritti al Campionato del Mondo FIM Supersport 2021: se da un lato ci sono dei volti noti, dall’altra parte la maggior parte dei piloti nella nuova stagione farà ...