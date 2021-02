Sanità | ‘terapie intensive in tempo reale’ | l’idea Siaarti per il Ssn

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Codogno (Lodi) – Un anno di lotta contro il Coronavirus, un anno da anestesisti-rianimatori in prima linea: questa è la storia raccontata oggi dove tutto cominciò dai rappresentanti della Siaarti, la Società italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, che durante una conferenza stampa allestita nella sala congressi dell’ospedale di Codogno ha tracciato il bilancio di quanto fatto fino ad oggi e soprattutto quanto la professione ha in programma di fare per continuare a rispondere alla quotidianità ed alle emergenze. “Cose che abbiamo fatto, cose che faremo” è il titolo con cui si è deciso di ‘vestire’ l’importante appuntamento, trasmesso via streaming e aperto a numero limitato, nel proscenio di quello che a tutti gli effetti è il luogo simbolo della lotta al Covid-19, italiana e non solo.