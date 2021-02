Ravanelli: «Juve, stai attenta. Conosco il Porto e ti dico che…» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . Le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli, ex attaccante bianconero, ha parlato a La Gazzetta dello Sport verso Porto-Juve. Porto – «Bisogna stare attenti, ho seguito molto il Porto ed è ostico. Carattere, ripartenze con attaccanti veloci: servirà una grande partita». Juve IN FONDO ALLA CHAMPIONS – «Ha tutte le possibilità. Con la rosa al completo, se Pirlo può scegliere, riesce a mettere in campo una formazione davvero forte. Certo, le assenze di Cuadrado e Arthur sono pesanti, perché due così non hanno veri sostituti». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JuveNTUSNEWS24. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . Le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero Fabrizio, ex attaccante bianconero, ha parlato a La Gazzetta dello Sport verso– «Bisogna stare attenti, ho seguito molto iled è ostico. Carattere, ripartenze con attaccanti veloci: servirà una grande partita».IN FONDO ALLA CHAMPIONS – «Ha tutte le possibilità. Con la rosa al completo, se Pirlo può scegliere, riesce a mettere in campo una formazione davvero forte. Certo, le assenze di Cuadrado e Arthur sono pesanti, perché due così non hanno veri sostituti». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNTUSNEWS24. Leggi su Calcionews24.com

