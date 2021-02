Pierpaolo Pretelli ha paura di avere “intaccato” il percorso di Giulia Salemi | ecco in che modo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)è in fortissima crisi per ildiall’interno della Casa del Grande Fratello Vip, specie dopo l’ultima nomination che la vede in sfida contro Stefania Orlando, concorrente particolarmente forte di questa edizione.hadi” ildi“Vivendo questa storia, mi sento di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

earpjauregx : RT @_sevenle: fala sério a giulia tem o colo de dayane mello e pierpaolo pretelli - milaready : RT @_sevenle: fala sério a giulia tem o colo de dayane mello e pierpaolo pretelli - PierpaoloFans : RT @hereslena_: Figuriamoci se Pierpaolo sottone Pretelli non si metteva la tuta che le ha dato Giulia ieri #PRELEMI - chupa_haters : RT @_sevenle: fala sério a giulia tem o colo de dayane mello e pierpaolo pretelli - PasqualeMarro : Pierpaolo Pretelli in crisi, invaso dai sensi di colpa: “mi dispiace tanto” -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Sappiamo che di sicuro si contenderanno la vittoria, Dayane Mello e Tommaso Zorzi, che sono già finalisti e venerdì sapremo chi tra Giulia Salemi e Stefania Orlando lascerà la Casa ...è in fortissima crisi per il percorso di Giulia Salemi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip , specie dopo l'ultima nomination che la vede in sfida contro Stefania Orlando ,...Pierpaolo Pretelli ha paura di avere “intaccato” il percorso di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip: ecco in che modo, la sua confessione.Giulia Salemi sceglie spesso il marchio Zara per i suoi outfit: scopriamo i capi indossati nella casa del Grande Fratello Vip e diamo i voti.