Messa mercoledì delle ceneri oggi 17 febbraio in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa del mercoledì delle ceneri nella giornata di oggi 17 febbraio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30, 9 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe del programma sottostante. IL programma COMPLETO TV2000 ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 9:30 – Santa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il, glie le informazioni sulla Santadelnella giornata di17. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30, 9 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe delsottostante. ILCOMPLETO TV2000 ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 9:30 – Santa ...

zucchi1911 : Ore 18:00 S. Messa del mercoledì delle ceneri anche in diretta YouTube sul canale don Giuseppe Zucchetto. Vi aspett… - ottovanz : RT @agensir: #PapaFrancesco a Messa del Mercoledì delle Ceneri: l’inizio del ritorno a Dio è riconoscerci bisognosi di Lui, bisognosi di mi… - ottovanz : RT @agensir: #PapaFrancesco a Messa del Mercoledì delle Ceneri: lì, dove siamo più vulnerabili, dove ci vergogniamo di più, Lui ci è venuto… - ottovanz : RT @agensir: #PapaFrancesco a Messa del Mercoledì delle Ceneri: in questo cammino, per non perdere la rotta, mettiamoci davanti alla croce… - ottovanz : RT @agensir: #PapaFrancesco a Messa del Mercoledì delle Ceneri: la Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio. Quante volte, indaffarati o ind… -