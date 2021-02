Mario Draghi, il banchiere è diventato cittadino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio smette i panni del professore nel suo discorso per ottenere la fiducia. Cita Cavour e papa Francesco, tocca temi non scontati. Difende le identità politiche dall'accusa di aver fallito e le chiama a ritrovarsi nel meglio della loro tradizione Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio smette i panni del professore nel suo discorso per ottenere la fiducia. Cita Cavour e papa Francesco, tocca temi non scontati. Difende le identità politiche dall'accusa di aver fallito e le chiama a ritrovarsi nel meglio della loro tradizione

CottarelliCPI : 'Senza l'Italia non c'è l'Europa. Ma fuori dall'Europa c'è meno Italia. Non c'è sovranità nella solitudine'. Mario Draghi, 17 febbraio 2021. - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica le comunicazioni del Presidente Mario Draghi sulle dichiarazioni programmati… - zazoomblog : Mario Draghi il banchiere è diventato cittadino - #Mario #Draghi #banchiere #diventato - ippolitipaolo74 : RT @BrianoGianluca: Mario Draghi, indiscrezioni: si tiene la delega ai servizi segreti. Proprio come Giuseppe Conte: e Matteo Renzi che dic… -