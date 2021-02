Lombardia, l’opposizione attacca: “Fontana e Moratti coprono i loro errori con la scarsa trasparenza” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le forze di opposizione nel consiglio regionale lombardo attaccano l’assessora al Welfare Letizia Moratti per aver “incaricato il Direttore Generale del Welfare, Marco Trivelli, di rispondere in Commissione Sanità a tutte le interrogazioni, interpellanze, domande e quesiti che sono stati posti da noi consiglieri in tema Covid-19, e che sono ancora inevasi”. In seguito alla comunicazione fatta dal presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, i consiglieri di centrosinistra commentano “se questo significa che l’assessora Moratti non si presenterà più in Commissione Sanità, a interloquire con noi, è inaccettabile, perché interagire con un assessore nella commissione preposta fa parte del lavoro che tutti noi facciamo concretamente per i cittadini e garantisce uno svolgimento democratico e interattivo dei lavori”. “Non si lavora ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le forze di opposizione nel consiglio regionale lombardono l’assessora al Welfare Letiziaper aver “incaricato il Direttore Generale del Welfare, Marco Trivelli, di rispondere in Commissione Sanità a tutte le interrogazioni, interpellanze, domande e quesiti che sono stati posti da noi consiglieri in tema Covid-19, e che sono ancora inevasi”. In seguito alla comunicazione fatta dal presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, i consiglieri di centrosinistra commentano “se questo significa che l’assessoranon si presenterà più in Commissione Sanità, a interloquire con noi, è inaccettabile, perché interagire con un assessore nella commissione preposta fa parte del lavoro che tutti noi facciamo concretamente per i cittadini e garantisce uno svolgimento democratico e interattivo dei lavori”. “Non si lavora ...

