Letizia di Spagna e Maxima d’Olanda | un abito per due regine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Raffinata, elegante e, come sempre, impeccabile. È apparsa così Letizia di Spagna, proprio poche manciate di ore fa, in occasione della sua visita ufficiale alla National Library di Madrid. Sicura sui suoi tacchi a spillo, la sovrana consorte ha optato per un abito a portafoglio di media lunghezza dai toni bordeaux, con apertura posteriore e colletto alto, firmato Massimo Dutti. Per le amanti del genere, il vestito è una limited edition, ma tuttora disponibile, al prezzo (scontato) di 79,95 euro.

IOdonna : Il royal look del giorno. Letizia di Spagna con la gonna a pieghe rosa (riciclata e chic) - cocoa_key : RT @vogue_italia: Il ciuffo di capelli bianchi di Letizia Ortiz è la nostra nuova mania beauty. Qui vi diciamo perché - vogue_italia : Il ciuffo di capelli bianchi di Letizia Ortiz è la nostra nuova mania beauty. Qui vi diciamo perché… - marcladoxa : RT @vogue_italia: Ecco perché il ciuffo di capelli bianchi della Regina di Spagna è la scelta di stile che vogliamo - infoitcultura : Kate Middleton: l’amica Letizia di Spagna le affida la figlia Leonor -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Spagna

AMICA - La rivista moda donna

... seducente con l'abito smanicato ( ) o super chic accanto al marito ( ), per il nuovo impegno in solitariadà una svolta al look. TACCHI ALTI E SEXY - La regina disfila in abito rosso,...divisita l'esposizione Concepción Arenal. La Pasión Humanista 1820 - 1893, organizzata dalla Biblioteca Nacional de España e Acción Cultural Española. Per l'occasione abbandona i ...Da un po' di tempo a questa parte, Letizia di Spagna sembrava aver scoperto un amore per la moda d'ispirazione maschile. Recentemente, per esempio, ha sfoggiato due outfit con blazer, regalandoci qual ...Dopo tanti look scuri o grigi (come i capelli con ricrescita che ormai mostra sempre), la moglie di re Felipe torna al colore che più la valorizza ...