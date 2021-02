La stecca da biliardo che non ti fa sbagliare un colpo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Foto: YouTube / Stuff Made Here)Il biliardo è un’arte rigorosa che miscela geometria e fisica. La sfere sono immobili sul tavolo e si deve indirizzare la prima con la giusta forza (e l’eventuale effetto) verso la seconda, anche con l’appoggio delle sponde, così da imbucarla. Allenamento e talento fanno la differenza, ma ci sono sempre variabili che dipendono dalla natura fallibile dell’essere umano. Come non sbagliare nemmeno un colpo? Basta un piccolo (grande) aiuto robotico. Lo youtuber americano Shane Wighton ha messo in pratica le proprie abilità ingegneristiche con un nuovo interessante video pubblicato sul popolare canale Stuff Made Here. È solo l’ultimo episodio di una serie di esperimenti che si addentrano nelle possibilità di poter realizzare sistemi robotizzati per guadagnare un consistente vantaggio in qualsiasi sport. Ha ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Foto: YouTube / Stuff Made Here)Ilè un’arte rigorosa che miscela geometria e fisica. La sfere sono immobili sul tavolo e si deve indirizzare la prima con la giusta forza (e l’eventuale effetto) verso la seconda, anche con l’appoggio delle sponde, così da imbucarla. Allenamento e talento fanno la differenza, ma ci sono sempre variabili che dipendono dalla natura fallibile dell’essere umano. Come nonnemmeno un? Basta un piccolo (grande) aiuto robotico. Lo youtuber americano Shane Wighton ha messo in pratica le proprie abilità ingegneristiche con un nuovo interessante video pubblicato sul popolare canale Stuff Made Here. È solo l’ultimo episodio di una serie di esperimenti che si addentrano nelle possibilità di poter realizzare sistemi robotizzati per guadagnare un consistente vantaggio in qualsiasi sport. Ha ...

G88Lele : @SerieA @OfficialSSLazio Nel tracciare una linea dritta, dimostrate di non saperne né di calcio né di fisica. Mica… - LimonisignorAA : RT @___BrOwNiE9___: Io veramente non mi capacito di una cosa: Fai la parte della lella per 3 mesi e poi in 48 ore ti innamori della stecca… - ___BrOwNiE9___ : Io veramente non mi capacito di una cosa: Fai la parte della lella per 3 mesi e poi in 48 ore ti innamori della st… - G88Lele : @valerassa17 @SerieA @Inter Ha tirato con una stecca da biliardo milinkovic - minnie863 : @100kgdicarote Perché devono mettersi gli occhiali ?? poi ognuno a i propri gusti a me piace pier in tutto stecca d… -

Ultime Notizie dalla rete : stecca biliardo Da Anastasi a Federer: quegli stop banali e crudeli ... in una sera di maggio del 1970, scherzando col massaggiatore Tresoldi, Anastasi avrebbe ricevuto un colpo al basso ventre con la stecca del biliardo. Una cosa all'apparenza banale ma, durate la ...

Da Anastasi a Federer, quegli stop banali e crudeli ... in una sera di maggio del 1970, scherzando col massaggiatore Tresoldi, Anastasi avrebbe ricevuto un colpo al basso ventre con la stecca del biliardo. Una cosa all'apparenza banale ma, durate la ...

La stecca da biliardo che non ti fa sbagliare un colpo Wired.it 12 feb 2021 Notizia bomba: la Cina userà i tamponi anali per chi è ad alto rischio Covid. Non è una bugia. Pensa quanta strada ha fatto il virus in un anno. È partito dal naso e guarda un po’ dov’è arrivato. Pare ...

Franco Marini, l’uomo che era Del Franco Marini sindacalista e uomo delle Istituzioni, tutti ne hanno parlato, a me, invece, piace ricordarlo per l’uomo che era. Uno spirito libero e gaudente e non catalogabile negli stereotipi ch ...

... in una sera di maggio del 1970, scherzando col massaggiatore Tresoldi, Anastasi avrebbe ricevuto un colpo al basso ventre con ladel. Una cosa all'apparenza banale ma, durate la ...... in una sera di maggio del 1970, scherzando col massaggiatore Tresoldi, Anastasi avrebbe ricevuto un colpo al basso ventre con ladel. Una cosa all'apparenza banale ma, durate la ...Notizia bomba: la Cina userà i tamponi anali per chi è ad alto rischio Covid. Non è una bugia. Pensa quanta strada ha fatto il virus in un anno. È partito dal naso e guarda un po’ dov’è arrivato. Pare ...Del Franco Marini sindacalista e uomo delle Istituzioni, tutti ne hanno parlato, a me, invece, piace ricordarlo per l’uomo che era. Uno spirito libero e gaudente e non catalogabile negli stereotipi ch ...