La Federico II smentisce il caso su Osimhen e la variante africana. La nota dell'azienda

L'azienda ospedaliera universitaria Federico II ha voluto smentire la notizia uscita e circolata nelle ultime ore riguardo al fatto che la variante africana sia stata portata dal calciatore del Napoli, Victor Osimhen. Questa la nota: "L'azienda ospedaliera universitaria Federico II smentisce categoricamente la notizia circolata su alcune testate giornalistiche che sia il calciatore del Napoli Victor Osimhen il professionista proveniente dall'Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid B.1.525". Si precisa, inoltre, che "non si tratta di nessun altro calciatore del Napoli". "Si sottolinea che tutti i dati sanitari sono sempre rigorosamente trattati nel pieno rispetto della privacy".

