Incubo varianti, verso nuove chiusure Mini - zone rosse per evitare il lockdown (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cambio di strategia nella gestione dell'emergenza. Dopo il caos sugli impianti da sci, decisioni comunicate in anticipo. Una cabina di regia valuterà i dati e terrà conto delle ricadute economiche e ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cambio di strategia nella gestione dell'emergenza. Dopo il caos sugli impianti da sci, decisioni comunicate in anticipo. Una cabina di regia valuterà i dati e terrà conto delle ricadute economiche e ...

Variante inglese in Lombardia, quattro Comuni entrano in zona rossa

Torna l'incubo della zona rossa in Lombardia, con quattro Comuni che da domani rientreranno nella fascia più ...- è dovuta all'insorgere di cluster di contagio legati alla diffusione di varianti del ...

LOMBARDIA: è INCUBO VARIANTI, CONTAGI RADDOPPIATI negli ultimi 15 giorni, ZONA GIALLA a RISCHIO. La SITUAZIONE iLMeteo.it Incubo varianti, verso nuove chiusure Mini-zone rosse per evitare il lockdown

Incubo varianti, il caso Veneto

In Italia è allarme varianti, con gli ospedali sempre più in sofferenza, una nuova mutazione pericolosa registrata in Inghilterra e i dubbi sull'efficacia dei test rapidi. Il Veneto, invece, è ...

