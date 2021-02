In Senato 51 minuti discorso e trenta applausi, Draghi blinda il Mef (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Cinquantuno minuti di discorso, una trentina di applausi, un lapsus (sui ricoverati in terapia intensiva), la citazione di papa Francesco sull’ambiente e quella di Cavour sulle riforme, qualche mugugno. E un passaggio che cambia il clima dell’aula: “La governance del Programma di ripresa e resilienza è incardinata nel ministero dell’Economia e finanza con la strettissima collaborazione dei ministeri competenti che definiscono le politiche e i progetti di settore. Il Parlamento verrà costantemente informato sia sull’impianto complessivo, sia sulle politiche di settore”. Insomma, giù le mani dai soldi del Recovery, a gestirli sarà il Mef. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Cinquantuno minuti di discorso, una trentina di applausi, un lapsus (sui ricoverati in terapia intensiva), la citazione di papa Francesco sull’ambiente e quella di Cavour sulle riforme, qualche mugugno. E un passaggio che cambia il clima dell’aula: “La governance del Programma di ripresa e resilienza è incardinata nel ministero dell’Economia e finanza con la strettissima collaborazione dei ministeri competenti che definiscono le politiche e i progetti di settore. Il Parlamento verrà costantemente informato sia sull’impianto complessivo, sia sulle politiche di settore”. Insomma, giù le mani dai soldi del Recovery, a gestirli sarà il Mef.

