Il Principe Filippo sta male ed è ricoverato in ospedale: “un malore improvviso” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'articolo proviene da Velvet Gossip.

rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale… - Corriere : Il principe Filippo in ospedale: malore imprecisato - repubblica : Gran Bretagna, ricoverato il principe Filippo - Ultron65 : RT @Agenzia_Ansa: Il principe #Filippo in ospedale per malore imprecisato Annuncio da #BuckinghamPalace. Il marito della #regina Elisabetta… - DavidePiescus : RT @rtl1025: ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale di Londra d… -