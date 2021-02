Il Movimento 5 stelle dice addio al capo politico | arriva il Comitato direttivo con cinque membri

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un altro passo verso l’di Vito Crimi al ruolo di reggente del. La sua posizione traballava già da settimane, per le critichetegli tanto per la gestione della crisi di governo quanto per non aver velocizzato, da un anno a questa parte, il cambio di leadership nella compagine grillina. Adesso, però, èta la pietra miliare della votazione su Rousseau a sancire la fine della guida unica e l’inizio di una governance collegiale. Dallo statuto del, in seguito al voto di 9.499 iscritti alla piattaforma digitale, è stata stralciata la locuzione “” e sostituita con “”. Sono 2.079, invece, gli aventi diritto di voto su Rousseau (il 18,3% del totale) ...

L'unica incognita è rappresentata dai voti che arriveranno dal: nel gruppo pentastellato c'è insofferenza verso Draghi dal giorno dell'incarico ma, il lavorio del capo politico ...Domenica Castellone ha confermato il sì sofferto del: " Noi da responsabili per senso del dovere delle Istituzioni appoggiando il governo Draghi sacrifichiamo perfino l'unità del ...