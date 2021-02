Il Bitcoin in Italia e l’esperienza di Giuseppe Vallone

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Occhio lungimirante quello dell’ imprenditore, uno dei primi a credere nel trend positivo deiin. 22 luglio 2016, valore di mercato 599,01€ e un deposito che gli ha permesso di incrementare esponenzialmente i suoi fondi. Il sogno è sempre quello: raggiungere la tranquillità finanziaria e dedicarsi a progetti sempre più grandi, primo dei quali inerente l’utilizzo delle energie rinnovabili in ambito meccanico. In un momento in cui le cryptovalute stanno raggiungendo picchi di fama degni di nota, è fondamentale citare anche i precursori del movimento, primi di una serie di investitori che hanno fondato la propria fortuna con sapienza e lungimiranza. Quali siano i prossimi passi delle principali crypto non ci è dato sapero, la cosa certa è che il futuro è roseo e chi ha avuto modo ...

Bitcoin tocca quota 50.000 dollari. Opportunità o rischio bolla? - Mentre le #altcoin mostrano un rallentamento, #Bitcoin segna un nuovo record sopra quota 50.000 dollari. - L'e-commerce di Dan John è il primo sito di abbigliamento maschile in Italia ad accettare pagamenti in criptovaluta - #Tesla potrebbe aver già fatto più profitti da #Bitcoin rispetto a quelli derivati dai suoi veicoli elettrici.

Segno meno anche per il FTSEMid Cap ( - 0,68%) e per il FTSEStar ( - 0,87%). Il Bitcoin è balzato a 51.500 dollari (oltre 42.500 euro) e ha portato il massimo storico a 51.719 dollari. Bitcoin supera 51.700 dollari Moody s: con Draghi al governo migliorano prospettive dell'Italia Spicca il rafforzamento del dollaro, prosegue la corsa dei prezzi del petrolio. I dati relativi alla filiera del turismo in quest'ultimo anno, sono davvero impietosi. A soffrirne in maniera più evidente le agenzie di viaggio a causa della chiusura. Occhio lungimirante quello dell' imprenditore Giuseppe Vallone, uno dei primi a credere nel trend positivo dei Bitcoin in Italia.