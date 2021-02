Governo, De Petris (Leu): “Sulle politiche sociali Conte dava più garanzie di Draghi” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Governo Draghi fiducia, “Sulle politiche sociali Conte dava più garanzie di Draghi. Intergruppo parlamentare PD-M5S-Leu? E’ un asse strategico anche per il futuro, quando torneremo al voto dovremo avere questa alleanza”. Così questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus Loredana De Petris, capogruppo di Leu al Senato, a poche ore di distanza dal primo voto di fiducia per il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Governo Draghi fiducia, De Petris (Leu): “Oggi capiremo meglio le sue linee programmatiche, ma tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare” Di Draghi De Petris dice “buone cose”, anche se ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021)fiducia, “piùdi. Intergruppo parlamentare PD-M5S-Leu? E’ un asse strategico anche per il futuro, quando torneremo al voto dovremo avere questa alleanza”. Così questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus Loredana De, capogruppo di Leu al Senato, a poche ore di distanza dal primo voto di fiducia per il nuovo esecutivo guidato da Mariofiducia, De(Leu): “Oggi capiremo meglio le sue linee programmatiche, ma tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare” DiDedice “buone cose”, anche se ...

