Giulia De Lellis stupisce il suo fidanzato con un regalo “unico”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)Deama tanto fare i regali. Questa volta ha stupito ilCarlo Beretta in occasione del compleanno di lui. Ecco cosa le ha regalato.De, l’influencer romana ama fare i regali. Ma ama ancora di più fare i regali particolari. In occasione del compleanno di Carlo Beretta, l’attualeL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

lmiao_10 : RT @zorzissmile: La tua Giulia De Lellis: La mia: #tzvip - kogane_keith28 : RT @zorzissmile: La tua Giulia De Lellis: La mia: #tzvip - CircillaMonduz2 : Prelemi...contattate le bimbe di Giulia De lellis...unitevie votate Salemi..La Orlando ha cacciato La Ruta e d ve andare a casa! - pizzaandbeer_ : RT @zorzissmile: La tua Giulia De Lellis: La mia: #tzvip - CircillaMonduz2 : Bimbe di Giulia De lellis votate la Salemi ,nonna Parietti sta facendo l tifo per la Orlando 54enne,non vi sembra t… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

... faccio come la Decon Ivana: le mie bimbe sanno quello che devono fare', ha detto l'influencer milanese rivolgendosi ai fan fuori dalla casa, proprio come anni fa aveva fattoDe...... Chiara Nasti (che ha solo 23 anni) ha studiato da influencer dalle più esperte e sapienti maestre ( Chiara Ferragni su tutte, ma ancheDepuò essere un esempio) riuscendo a imprimere ...Giulia De Lellis sempre più innamorata del suo Carlo Beretta: dediche e sorprese nel giorno del suo compleanno (Video). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione."Un anno, un mese e un giorno dopo di me sei venuto al mondo... Tu sei il mio angelo, tu sei il mio amore. Grata e fortunata per averti nella mia vita! Buon compleanno, Lo". Giulia De Lellis fa gli au ...