GF Vip | Tommaso Zorzi confessa | Ho fatto una strategia

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021), terzo finalista del GF Vip, ha ammesso di aver utilizzato unaper il prossimo televoto. Nello specifico, l'influencer milanese hauna nomination 'inutile' per far sfidare Stefania Orlando e Giulia Salemi e per portarsi in finale un personaggio meno forte. GF Vip: ladiAccusato più volte di essere uno stratega,hato di aver messo in atto un piano per il prossimo televoto. Parlando con Samantha De Grenet e Dayane Mello ha rivelato che, nel corso dell'ultima puntata del GF Vip, hauna nomination 'fasulla'.avrebbe voluto votare Andrea Zenga, ma ha scelto Samantha perché altrimenti avrebbe mandato ...