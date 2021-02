Draghi tiene la delega agli Affari Ue Opzione rinvio per il Montepaschi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non c’è la necessità di aspettare l’insediamento a metà aprile di Andrea Orcel sulla tolda di comando di UniCredit per capire quali saranno le scelte di Piazza Gae Aulenti su Mps e quanto sarà influente nei confronti del nuovo Ceo il puntare i piedi dell’azionista Leonardo Del Vecchio. Al momento le nubi sul futuro del Montepaschi Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non c’è la necessità di aspettare l’insediamento a metà aprile di Andrea Orcel sulla tolda di comando di UniCredit per capire quali saranno le scelte di Piazza Gae Aulenti su Mps e quanto sarà influente nei confronti del nuovo Ceo il puntare i piedi dell’azionista Leonardo Del Vecchio. Al momento le nubi sul futuro delSegui sutaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Draghi tiene Borsa: Milano debole dopo boom Draghi e petrolio, tiene Eni In Piazza Affari si realizzano i guadagni dopo la corsa del listino sull'arrivo di Draghi al governo e il recupero del prezzo del petrolio: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell'1,12% a 23.178 punti, l'Ftse All share in calo dell'1,09% a quota 25.266. Milano è stata così con ...

M5s, addio al capo politico e via libera da Rousseau al direttorio di cinque persone L'ultima votazione avvenuta solo pochi giorni fa, riguardava il Si o il No al Governo Draghi , ma ... Anche la Senatrice, Bianca Laura Granati su Facebook ci tiene e a precisare la sua posizione infatti ...

Mps, Draghi tiene la delega agli Affari Ue. Opzione rinvio per il Montepaschi? Affaritaliani.it Tassa sulle emissioni contro la concorrenza sleale extra Ue Negli Stati Uniti, con il pronunciamento della professione più ampio che la storia ricordi, più di 3.500 economisti, tra cui 28 premi Nobel e 4 ex-presidenti della Federal Reserve, hanno firmato un do ...

Varianti covid, mezza Italia rischia la zona arancione e l’Abruzzo quella rossa Mentre le Regioni stanno istituendo mini lockdown nelle zone più colpite dai focolai, mezza Italia rischia di cambiare colore e tornare all'arancione ...

