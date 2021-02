Draghi: grazie per la stima. Salvini ironizza su Ciampolillo. Il caso di Ciriani “oscurato” dalla Rai (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ha avuto una battuta per tutti Mario Draghi nella sua replica al Senato. Cultura, ambiente, legalità, lotta alla criminalità, ripresa del turismo. E ha affrontato anche il tema trascurato nel discorso di esordio: l’immigrazione. Draghi si è scusato per non aver parlato di immigrazione Una mancata citazione che aveva creato qualche imbarazzo in casa Lega e sulla quale aveva ironizzato Ignazio la Russa nel suo intervento. Il premier ha cercato di rimediare (“Mi scuso se non ho affrontato il tema dell’immigrazione”) affermando che il problema dell’immigrazione potrà avere una sua risposta efficace solo se le istituzioni europee si assumeranno le loro responsabilità. C’è uno stallo politico – ha detto Draghi – con la contrapposizione tra i Paesi più esposti ai flussi, come l’Italia, e quelli del Nord Europa che vogliono ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ha avuto una battuta per tutti Marionella sua replica al Senato. Cultura, ambiente, legalità, lotta alla criminalità, ripresa del turismo. E ha affrontato anche il tema trascurato nel discorso di esordio: l’immigrazione.si è scusato per non aver parlato di immigrazione Una mancata citazione che aveva creato qualche imbarazzo in casa Lega e sulla quale avevato Ignazio la Russa nel suo intervento. Il premier ha cercato di rimediare (“Mi scuso se non ho affrontato il tema dell’immigrazione”) affermando che il problema dell’immigrazione potrà avere una sua risposta efficace solo se le istituzioni europee si assumeranno le loro responsabilità. C’è uno stallo politico – ha detto– con la contrapposizione tra i Paesi più esposti ai flussi, come l’Italia, e quelli del Nord Europa che vogliono ...

