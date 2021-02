Cristiano Malgioglio e la star | la bomba è esplosa | “Si sentono in continuazione”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)è ancora una volta il personaggio rivelazione del GF Vip. Anche se alla sua seconda avventura nella Casa e anche se uscito già da settimane, il cantautore è protagonista assoluto anche in studio. Dopo il faccia a faccia con Maria Teresa Ruta, si è presentato con un nuovo look che ha fatto “impazzire” anche Alfonso Signorini. “Ma cosa ci fai con questi baffi?”, gli ha chiesto divertito aprendo la 40esima diretta del reality di Canale 5. “Ieri era San Valentino e come sai al mio fidanzato turco piacciono le donne baffute!”, la risposta pronta di. “D’altronde donna baffuta è sempre piaciuta!” ha replicato divertito il conduttore del GF Vip che poi è riuscito a toglierglieli sul finire della puntata. (Continua dopo la foto) Ora si torna a parlare diper ...

GrandeFratello : Cristiano Malgioglio ha qualcosa da ridire alla Ruta?? Stasera i due si confronteranno senza troppi peli sulla ling… - Feffe1992 : RT @martasmkcsv: chi ha ricevuto il cappottino migliore? e perché proprio cristiano malgioglio da guenda goria e maria teresa ruta? #gfvip… - AgenziaOpinione : ITALIA 1 – “ LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA ” * GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO – LA SEMIFINALE: « TRA GLI OSPITI: FRANCESC… - Lagunaparty : RT @_LoZio: 9^ Iva Zanicchi con un brano di Umberto Balsamo e Cristiano Malgioglio, 'Chi (mi darà)' - chiara1__ : Comunque Pierpaolo è più Cristiano Malgioglio di Cristiano Malgioglio #GFvip -

Paris Hilton compie gli anni.la vorrebbe nel suo nuovo videoclip per la nuova canzone (da nostre indiscrezioni dovrebbe accettare). Malgy nel post su Instagram ringrazia Barbara d'Urso: grazie a lei ha ...è al lavoro su un nuovo brano e vorrebbe la superstar americana Paris Hilton nel suo videoclip. L'indiscrezione, bomba, è sganciata dal collega giornalista di Affariitaliani, ...Andrà in onda stasera 18 febbraio 2021 la quinta puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa alle ore 21.20: anticipazioni della semifinale ...Tempo di semifinale per “La Pupa e il Secchione e Viceversa”. Giovedì 18 febbraio andrà in onda in prima serata su Italia 1 il quinto e penultimo appuntamento del programma ...