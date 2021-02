Caso Massaro | il paradosso del Minorile che può prevalere sulla Corte d’Appello

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Centinaia di casi pervenuti che “testimoniano una difficoltà sempre maggiore di tutelare i propri figli in tribunale” in procedimenti che “la maggior parte delle volte partono da denunce di donne per violenze fisiche, psicologiche, possibili abusi, sempre più inascoltate, spesso archiviate”. Casi in cui “ci troviamo di fronte alla valutazione delle capacità genitoriali della persona che ha denunciato per tentare di salvare se stessa e i propri figli”, e in cui, poi spesso, “il malfunzionamento del sistema comporta l’allontanamento del figlio dall’ambito familiare, principalmente dalla madre”.