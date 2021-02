Cardiologia e oncologia | l’esperto | “Rimandare i controlli può essere un pericolo”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ritardi nella prevenzione e interruzione delle normali visite di controllo sono purtroppo alcune delle conseguenze indirette della pandemia. Tutto ciò comporta un peggioramento delle condizioni di salute dei soggetti già fragili e una riduzione dell’efficacia dei piani di screening su vasta scala. Proprio per venire incontro a una sempre crescente richiesta di servizi, Habilita ha deciso di potenziato il servizio di prevenzione cardiovascolare e oncologica attivandolo anche nel Poliambulatorio di Clusone. La gestione di questo servizio è in mano al dottor Francesco Vattimo, cardiologo di Habilita, che abbiamo incontrato. I normali percorsi di prevenzione hanno avuto un rallentamento nel corso dell’ultimo anno? A causa di quanto accaduto a Bergamo la scorsa primavera e un po’ per la paura di recarsi in cliniche e ospedali la prevenzione cardiovascolare e oncologica nell’ultimo anno è ...