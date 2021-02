motosprint : Bradley #Smith nell’#ESBK, in attesa della decisione di #Aprilia -

Ultime Notizie dalla rete : Bradley Smith

Mentre Lorenzo Savadori è impegnato in questi giorni a Jerez insieme ad Aleix Espargarò per portare avanti lo sviluppo della RS - GP21 ,, ancora legato ad Aprilia ma in attesa di conoscere il suo futuro tra tester o prima guida, si sta guardando intorno per tenersi in allenamento in vista di una eventuale chiamata di ...The new (provisional) 2021 SBK calendar Translated by Heather Watson WorldSBK, paddock rumours:with Ten KateL’inglese, che spera ancora in un posto di ufficiale Aprilia sulla griglia 2021, si sta guardando intorno per tenersi in allenamento in attesa di una eventuale chiamata da Noale, buttando l’occhio sul ...I test privati MotoGP a Jerez si chiudono nel segno dell'Aprilia. Dopo un 2020 difficile Noale affronta la stagione ventura tra diverse incognite.