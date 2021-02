Bonea | l’annuncio di Roviezzo | “Avremo un medico di base titolare”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo ottenuto un importante risultato per la nostra Comunità. L’Azienda sanitaria locale, infatti, ci ha comunicato che il nostro paese avrà undi”. Così il Primo Cittadino di, Giampietro. La cittadina caudina, infatti, dopo la cessazione dall’attività del dottore Gennaro Paradiso, poi deceduto, si è ritrovata priva di assistenza. Un disagio, ovviamente, per quanti sono chiamati a spostarsi nei Centri limitrofi per semplici adempimenti quale una prescrizione medica. Un disagio tanto più significativo se si considera l’alta componente di popolazione anziana. “Abbiamo rappresentato in più occasioni – ha proseguito– l‘entità di questo disagio auspicando provvedimenti che fossero quanto più celeri. Dall’Asl, ...